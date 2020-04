Il a fait l’annonce a travers sa page Instagram. Lamine Diané qui joue au CSU Northridge Matadors (Conference Big west) s’est inscrit pour le draft 2020.

C’est le premier sénégalais à s’inscrire pour cette édition et le 4e africain. Lamine Diané, deux fois Joueur de l’année Big West (2019 – 2020) et dans l’équipe type aussi, veut donc passer la porte d’entrée pour rejoindre la ligue de la NBA. L’ailier de 21 ans est arrivé en 2015 aux Etats-Unis.

Cette saison, il a en moyenne 25,6 points, 10,2 rebonds, deux blocs et 1,7 interceptions en 34 minutes par match. Alors qu’il avait raté les 11 premiers matchs de la saison en raison de son inadmissibilité scolaire en deuxième année qu’il a commencé en décembre selon Thesundial qui explique qu’il aurait pu être le troisième meilleur marqueur de la nation s’il avait joué assez de matchs.

Le leader des Matadors compte 1304 points en carrière marqués et est également classé deuxième de tous les temps en blocs (110) et quatrième en double-double (34). L’Association nationale des entraîneurs de basket-ball l’a également désigné dans l’équipe All-District IX pour la deuxième fois en mars. Parmi les autres distinctions remportées par Diane, mention honorable AP All-American, Big West Freshman of the Year et Newcomer of the Year pour la saison 2018-19.

Des performances et distinctions qui ne passeront pas inaperçus lors de la 74e draft annuelle dont la date officielle n’est pas encore confirmée en raison de la suspension de la saison par le coronavirus.

« Merci à tous ceux qui ont fait partie du voyage jusqu’à présent. Je suis reconnaissant pour mon temps passé ici dans la vallée et pour les fans qui ont rendu les matchs des Matadors sensationnels » a t-il écrit sur son post qui annonce sa candidature.

wiwsport.com