L’ancien international, Diomansy Kamara, devenu membre de la Grande Instance du football africain, la CAF, fait partie des 22 membres de la Commission d’inspection des stades durant les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (zone Afrique).

«Ahmad ne s’est pas entouré d’anciens footballeurs juste pour qu’ils l’accompagnent dans des missions. Il les a affecté à des rôles spécifiques notamment sur les Coupes d’Afrique. On amène ce côté technique que seuls ceux qui ont joué peuvent avoir » , a indiqué Kamara dans un chat sur Afrique Football Media.

« Il y a des échanges d’idées sur le développement du football africain. La dernière chose c’est d’aller auditionner les stades en vue des éliminatoires de la Coupe du monde sur le continent. C’est une évolution. Et il y a le Secrétaire général adjoint Anthony Baffoe qui fait un travail titanesque. Depuis qu’Ahmad est en place, il y a eu énormément de critiques avant ou sans les anciens footballeurs », a joute l’ancien joueur de Fulham.

Et d’appeler à une union sacrée pour faire avancer le football en Afrique: « Des fois ça peut déranger que d’anciens footballeurs soient là mais je pense qu’on doit tous avancer main dans la main. Journalistes, sportifs, administratifs, pour pouvoir faire que ce continent soit à sa place. On ne doit plus faire comme en Coupe du monde où 5 équipes sont qualifiés, aucun au second tour. Je crois que le plus important c’est de faire avancer le continent et de taire nos discussions qui ne nous font pas avancer ».

wiwsport.com