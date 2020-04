En plus de paralyser les activités sportives, plus de matchs, ni d’entraînements, le Covid-19 a une autre conséquence, la valeur marchande des joueurs en Europe ont baissé celui de Sadio Mané y compris.

Selon une recherche réalisée par Transfertmarket qui est spécialisé tout ce qui est statistiques, transfert et valeur marchande,il y’a un impact de la crise sur les finances des clubs de Premier League. Elle indique que les valeurs de l’effectif de la Premier League en tant que collectif ont diminué de 1,6 milliard de livres soit 1205 218 248 000 FCFA.

Concernant Liverpool, les joueurs nés avant 1998 (Mane, Mohamed Salah, Kevin de Bruyne) ont vu leurs valeurs diminuer de 20%, tandis que ceux nés après cette date (Foden, Trent-Alexander Arnold) ont vu leurs valeurs diminuer de 10%.

Celle de Sadio Mané qui approchait les 150 millions d’euros a donc chuté et se retrouve à 108 millions. Il reste néanmoins le jour le plus cher de Liverpool, à la deuxième place sur tous les joueurs de la Premier League et quatrième mondial.

