Sadio Mané, l’attaquant sénégalais de Liverpool (élite anglais), devrait peut-être changé de club pour gagner le Ballon d’or France football, a déclaré Diomansy Kamara, estimant que les Reds ont plutôt joué la carte de son coéquipier Virgil Van Dijk (Pays Bas) dans la course à ce trophée.

’’Sadio Mané doit continuer à travailler et peut-être changé de club parce que Liverpool n’a pas forcément joué en faveur de lui’’, a déclaré le consultant de Canal Plus, relevant qu’à son avis le leader d’attaque des Lions méritait le titre pour la saison 2018-2019. Sadio Mané est arrivé 4-ème du Ballon d’or France Football 2019 derrière son coéquipier Van Dyik et surtout Lionel Messi qui a gagné à Paris en décembre dernier son 7-ème Ballon d’or.

Parlant de l’attaquant sénégalais, Diomansy Kamara a indiqué qu’il est ’’une fierté nationale pour ce qu’il fait sur et en dehors du terrain’’. ’’Il est important de noter que Sadio Mané est impliqué socialement dans le développement de son pays, chose que beaucoup oublient’’, a-t-il fait savoir au cours d’un entretien avec des journalistes traitant de l’actualité du football continental.

Liverpool a réussi une saison 2019-2020 exceptionnelle, selon l’ancien attaquant des Lions qui a débuté sa carrière en Italie avant de la poursuivre en Angleterre puis en Turquie. Diomansy Kamara, interrogé sur l’ambition prêtée à Real Madrid de recruter Sadio Mané, avait fait savoir que les Merengue ne se refusaient pas. Dans ses échanges avec les journalistes, le consultant a fait savoir qu’il vit confiné avec sa famille à Dakar, ville qu’il a choisie comme lieu de résidence à la fin de la carrière de joueur.

Source: APS