Coach de basket, Madiène Fall, a été élevé au grade de Chevalier de l’Ordre national du Mérite, par le président de la République.

Inspecteur départemental de la région de Louga, l’ex-entraîneur de Louga Basket Club, promu directeur technique du club, a beaucoup contribué au développement du basketball dans la localité.

Coach Madiène a d’ailleurs conduit l’Equipe nationale U18 du Sénégal en finale de l’Afrobasket en 2018, puis en Coupe du monde U19 l’année dernière. Leader dans son domaine, avec toujours un discours rassembleur, Madiène Fall ajoute ainsi un nouveau trophée à son palmarès.

Après cette haute distinction, le technicien de la balle orange a livré ses premières impressions. Le coach des U18 du Sénégal a remercié les autorités sportives du pays, sans oublier le basketball, une grande famille pour lui.

«Je rends d’abord grâce au Bon Dieu, et aussi à mes défunts parents. Cette distinction est dédiée à la famille du basketball. Il faut dire que c’est la consécration de tant d’années de labeur. Je fais partie de ceux qui ont été proposés par le ministère des sports, et je l’ai accepté avec honneur. Je remercie au passage le ministre et son personnel. Et je n’oublierai pas aussi les acteurs du basketball sénégalais, une famille dont je fais partie», a-t-il déclaré.

Avec basketsenegal