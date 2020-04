L’attaquant de Liverpool ne pense pas mérité d’être élu Joueur de l’année. L’international sénégalais veut suivre Lionel Messi. Pour remporter le Ballon d’Or.

« Made in Senegal », dans le film joué et publié par Sadio Mané retraçant son ascension, l’attaquant de Liverpool fait un aveu franc sur ses objectifs. L’international sénégalais qui a exprimé son désir de gagner le Ballon d’Or, ne pense pas mériter d’être élu Joueur de l’année de la PFA. Mané fait partie des vedettes des Reds depuis son arrivée de Southampton pour 30 millions de livres sterling en juin 2016.

Ses performances de la saison dernière, lorsque Liverpool a remporté la Coupe d’Europe et qu’il a atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, lui ont valu de terminer à la quatrième place du Ballon d’Or, derrière Lionel Messi, le vainqueur. Et Mané est déterminé à suivre l’Argentin pour remporter ce prestigieux honneur.

« Je joue pour l’équipe, et l’équipe est la plus importante et je suis vraiment heureux de remporter des trophées avec mon équipe, mais en même temps, c’était mon rêve de gagner le Ballon d’Or », a-t-il déclaré sur liverpoolecho.co.uk, visité mercredi par senego.

« Je souhaite le gagner et je sacrifie tout ce qui est possible pour le gagner. J’ai été proche et cela me donne plus de motivation et les gens ne cessent de me soutenir, de me dire que je peux le faire… Je pense que nous sommes proches et que je gagnerai un jour ».

Henderson désigné pour le joueur de l’année

Cependant, l’enfant de Bambali ne pense pas qu’il devrait être nommé joueur de l’année de la PFA pour ses excellentes performances en Premier League cette saison. « J’irais pour (Jordan) Henderson. Il a joué un grand rôle dans notre succès cette année, tant en défense qu’en attaque. « Il a été très bon cette année. Un très bon leader et un grand capitaine. »

wiwsport.com avec senego