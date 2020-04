Leader avec 25 points d’avance sur Manchester City, Liverpool aurait déjà pu être champion d’Angleterre sans la coupure liée à la crise du coronavirus. Alors que la possibilité d’une saison blanche sans titre décerné existe, l’ailier Sadio Mané (27 ans, 38 matchs et 18 buts toutes compétitions cette saison) a fait preuve de sagesse dans le contexte actuel.

« Je ne me sens pas encore champion. J’aime mon métier, j’aime le football, je veux gagner sur le terrain. Je veux gagner les matchs et remporter le trophée. C’est ce que j’aimerais. Vu la situation, peu importe ce qu’il arrive, je comprendrais. Ça été difficile pour Liverpool, mais ça l’est encore plus pour des millions de personnes partout dans le monde. Des gens ont perdu des membres de leur famille et c’est la situation la plus difficile à gérer. Mais bien sûr que c’est mon rêve de gagner. Si ça n’arrive pas, je l’accepterai, ça fait partie de la vie. On espérera pouvoir gagner l’an prochain », a indiqué le Sénégalais pour talkSPORT. La classe absolue.

