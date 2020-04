Encore un Lion qui est au chevet de la population. Saliou Ciss a participé à l’effort de guerre contre le coronavirus. Le latéral gauche sénégalais a remis un important don alimentaire à son village natal.

Kholpa se trouve dans la commune de Diass. C’est dans ce village que Saliou Ciss, attaquant à Nancy, tient ses racines. En cette période où le coronavirus continue d’allonger sa liste de contaminés dans le pays et que les activités économiques sont au ralenti, l’ancien pensionnaire de Diambars a apporté son soutien à cette population a appris wiwsport.

En effet, il a offert des denrées alimentaires (riz, huile, sucre…) et des produits sanitaires (eau de javel, détergents…). Le tout a été réceptionné par le chef du village, ce mercredi. En présence des notables, de l’imam et des membres de l’asc du village qui ont formulé des prières à l’endroit du joueur. Saliou Ciss n’en est pas à sa première oeuvre caritative à l’endroit de Kholpa. Il avait équipé la mosquée du village juste avant la dernière CAN.

wiwsport.com