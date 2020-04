Le joueur sénégalais, Dame Diop, a remis du matériel à hauteur de 1 million 500 de nos francs à la population de Louga en vue de lutte contre la pandémie coronavirus.

Dame Diop sonne l’offensive contre le covid-19 dans la région de Louga. En effet, le footballeur Lougatois de Hatayspor en Turquie vient de faire un important geste en offrant des lots de savons liquides, d’eau de javel de sacs et riz et de bidons d’huile aux familles pour leur permettre de faire face à la conjoncture actuelle de pandémie mondiale.

L’aide est destinée aux familles de son quartier d’enfance, au Poste de Santé Keur Soeur, à la Grande Mosquée de Thiokhna et la Maison d’Arrêt et de Correction de Louga. Ces dons seront gérés par un comité restreint mis sur place composé de son oncle maternel et ses amis d’enfance, qui va se charger de la distribution des dons pour qu’ils arrivent aux destinataires.

