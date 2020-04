Bientôt vous pourrez suivre un film sur Sadio Mané. En effet, c’est un documentaire retraçant le parcours de l’ancien joueur de Génération Foot. Dans cette vidéo, plusieurs anecdotes sur Sadio Mané racontées par ses proches.

Une de ses histoires est celle de Jurgen Klopp, son entraîneur, qui raconte sa rencontre avec Sadio Mané à Dortmund. « La première fois que j’ai vu Sadio c’était à Dortmund. Il portait une casquette de baseball et ressemblait à un rappeur », a commencé par raconté l’Allemand rapporte Besoccer.

« Je me suis dit: ‘Je n’ai pas le temps pour ça’. Notre équipe était bonne à l’époque et j’avais besoin de quelqu’un qui pourrait supporter de ne pas être titulaire. Mais j’avais tort à son sujet. J’ai suivi sa carrière et il s’est démarqué, surtout à Southampton » explique t-il.

Une rencontre que l’actuel meilleur joueur africain n’a pas oublié. « J’ai joué à Southampton, a raconté Mané. Nous perdions 2-0 à la pause et j’étais sur le banc. Ronald Koeman m’a fait rentrer, j’ai mis un doublé et nous sommes revenus au score.Liverpool fait attention aux joueurs qui leur cause des problèmes, et je ne pouvais pas leur dire non, Klopp a ensuite appelé mon agent. »

Le documentaire réalisé par Rakuten Tv sera présenté en première le 8 avril prochain. Il est intitulé « Sadio Mané : made in Senegal ».

wiwsport.com