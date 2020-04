Le ballon rond vit une crise sans précédent avec la pandémie du coronavirus. Sachant que toutes les compétitions ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre. D’ici là, les amateurs du football devront prendre leur mal en patience. Entre la suspension des compétitions et l’arrêt des championnats, les amateurs du ballon rond expliquent au micro de wiwsport comment ils vivent cette période « difficile ».

Mohamed Niama Coulibaly, technicien supérieur biomédical, un grand fan de Real Madrid et de Marseille.

« Les weekends sans foot sont ennuyants »

« On le vit difficilement. Avec l’arrêt du football, les week-ends sont de plus en plus ennuyants. Car un match ce n’est pas seulement deux équipes qui jouent mais l’ambiance qui y règne est toute autre chose. Surtout les gens comme nous qui avions l’habitude de regarder les rencontres en famille ou entre amis, d’animer les débats, les moqueries ça nous manque énormément. Mais, on se rabat sur les anciens matchs. Parfois sur canal, ils mettent des rétros, les derbys, les Classicos et c’est toujours bien. Mais on a hâte que le foot revient.

« Foot est important mais la santé des êtres vivants l’est encore plus »

Parfois sur YouTube aussi on regarde des documentaires sur des équipes ou des joueurs ce qui prouve que le foot nous manque réellement. On craint l’arrêt définitif des championnats car on ne sait pas quand t’est ce que la pandémie va finir et même si le foot est important la santé des êtres vivants l’est encore plus. »

Pour une solution en cas de non reprise des championnats

« Ça serait très difficile, prenons l’exemple de la premier League et de la ligue 1 nous savons que pour le titre Liverpool et le PSG l’ont presque gagné. Ça serait donc injuste de ne pas leur donner le titre et à l’inverse si on prend les autres championnats ou rien n’est encore joué si on donne les titres aux clubs qui sont devants ça peut frustrer les autres. Sans oublier les clubs qui luttent pour le maintien ou les places européennes. Donc l’idéal, c’est d’essayer de terminer la saison. En cas de non reprise même si c’est dur pour certains clubs, on devrait annuler les compétitions. Et de tenir en compte les classements de la saison dernière.

Bachir Kouyaté, étudiant , Manchester United dans le cœur

« je passe mes week end à jouer à la play »

« Je dois dire que c’est très difficile, que les week end sont devenus moroses et ennuyeux mais c’est l’ennemi commun, qu’on combat tous, qui a cette envergure. Puisse-t-on le vaincre ! Maintenant je passe mes week end à jouer à la Play, regarder des séries et dormir. L’arrêt définitif des championnats ? Je ne pense pas qu’on en arrivera là ils trouveront des mécanismes pour pouvoir le continuer mais la crainte est là surtout pour mon équipe (Manchester United) qui risque de ne pas se qualifier pour la champions league en cas d’arrêt des compétitions. Pour la continuité des championnats en huis clos, je pense que si un club enregistre des cas positifs, l’équité voudraient la suspension du championnat jusqu’à ce que l’on soit assuré que les contaminés sont guéris. Les exclure, serait injuste. »

La solution la plus juste en cas de non reprise des championnats

« A ce stade on devrait maintenir le classement actuel et de déclarer vainqueur les leaders et reléguées les équipes qui sont dans la zone rouge. En cas de reprise des compétitions européennes, les vainqueurs se qualifieront directement pour la prochaine league des champions« .

Sébastien Diatta, étudiant en microfinance fan de Milan AC et Man City

« Nous souffrons en ce moment ».

« Il peut m’arriver de suivre le football du lundi au dimanche surtout s’il y a les compétitions européennes (NDLR, Ligue des Champions et Europa League, c’est pourquoi nous souffrons en ce moment. Tout est à l’arrêt à cause de cette pandémie et c’est très difficile. Dans cette période, je regarde des rétros ligue 1 et des fois des matchs de Ligue des Champions. Pour éviter de m’ennuyer je navigue sur les sites sportifs sénégalais dont wiwport, les pages sportives africaines et européennes. Je suis aussi les informations sur cette pandémie (JT, sites d’informations…) Je fais la lecture aussi c’est dur il faut s’adapter à la situation actuelle. »

Solution en cas de non reprise des championnats

« Pour moi, il faut que chaque championnat joue à huis clos. C’est difficile mais c’est la meilleure solution de même que les compétitions européennes pour ne pas citer la Ligue des Champions et l’Europa League. Mais si la situation n’évolue pas d’ici mi-mai çà sera difficile. Il faut donc penser à faire des playoffs pour avoir un vainqueur et aussi pour la relégation comme en NBA c’est-à-dire les huit premiers s’affrontent entre eux et les huit derniers aussi ».

Mame Balla Mbow, agent DDD, fan de Liverpool

Aujourd’hui on se retrouve avec zéro match

«Comme tout fan de football, on le vit difficilement. Nous étions habitués à suivre les championnats tous les week-ends la ligue des champions et l’Europa League en milieu de semaine. Aujourd’hui on se retrouve avec zéro match en se contentant que de rediffusions. C’est ouff mais on doit s’y adapter. Tous les fans de football ont mal car nostalgiques de ces grands moments de foot mais espérons que cela finisse le plus tôt possible afin que l’on recommence à revivre notre passion le football pleinement.

« Comme vous le savez, je suis fan de Liverpool cela et cela fait 30 ans qu’on n’a pas gagné le championnat alors sans doute je souhaiterai que le championnat soit continué afin qu’on soit enfin couronné. Aujourd’hui, vu la configuration et comment l’humanité est touchée, penser au football paraît inhumaine et irresponsable, il va falloir d’abord que cette la pandémie soit extirpée. Le football rime avec santé et paix. Il faut un ensemble de choses soit réuni pour que le football puisse se faire. On ne peut pas amasser des milliers de malades et de morts par jour et penser au football, même à huit clos, c’est impensable, je pense que ce n’est pas une bonne solution ».

Solution en cas de non reprise des championnats

« Déjà en Belgique on a déclaré Club Bruges Champion. Je crois que chaque Championnat a bien prévu ces cas de forces majeures et les règles sont différentes selon les pays. Tout ce que je prie c’est que l’on remette ce titre de Premier League à Liverpool ».

wiwsport.com (propos recueillis par Anta Ndiaye)