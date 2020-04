Invité dans l’Insta Live RTBF, Khalilou Fadiga a exprimé toute sa frustation suite à l’intervention de deux scientifiques français qui ont proposé cette semaine, à la télévision française LCI, de tester les vaccins contre le coronavirus sur le continent africain.

« Ces deux personnes ne devraient pas passer à la télévision. D’autres ont été bannis des télés pour moins que cela. Ils ont manqué de respect à tout un continent qui a fourni 70% de la population mondiale. C’est grâce à l’Afrique s’ils sont là aujourd’hui. Je suis profondément blessé par ces propos. Je suis gentil mais rancunier. Je ne pardonne pas ce manque de respect, cette méchanceté. Ce n’est plus nous prendre pour des cons mais pour rien du tout. J’en veux aux chaînes qui permettent çà et diffuse ça. J’en ai parlé avec Didier Drogba et Samuel Eto’o. On espère que nos dirigeants feront bloc pour remettre en place ces personnes qui nous maquent de respect. A l’heure actuelle s’il faut aider des gens, c’est d’abord les Italiens, les Français, l’Europe en général. Commencez chez vous et puis on verra« .

wiwsport.com