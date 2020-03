Il a marqué le stade Vélodrome entre 2006 et 2008, Djibril Cissé a lui aussi rendu hommage à Pape Diouf à travers son compte Twitter. En effet, l’ancien attaquant a raconté une discussion avec l’ex président du club des phocéens. Un message de Pape Diouf qui nous rappelle l’homme qu’il était, véridique et rempli d’humanité.

« Aujourd’hui, le football français a perdu un grand monsieur… Je me rappellerais toujours de notre discussion un mois avant que je signe à l’OM, et encore plus de celle que nous avons eu la semaine après ma blessure. Quand Pape m’appelle et me dit : ‘je n’ai qu’une parole, on s’est mis d’accord sur ta signature à l’OM, et ce n’est pas ta blessure qui me fera changer d’avis sur tes qualités et le fait que tu es un joueur fait pour porter les couleurs de ton club de cœur qui est l’OM.’ Un profond respect pour cet homme et président extraordinaire. Ma tristesse est très grande aujourd’hui ! Merci mon Pape… Repose en paix »

wiwsport.com