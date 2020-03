Après le communiqué pour informer de la suspension des manifestations sportives en Afrique, le président de la CAF Ahmad Ahmad a fait une sortie pour parler de la crise sanitaire qui sévit dans le monde mettant à genoux le football dans le monde.

« La pandémie du COVID-19 a désorganisé tous les sports de toutes les nations. En Afrique de plus en plus de confinement et de fermetures sont constatés dans nos associations membres. La CAF organise le football, la première passion de notre continent mais ses actions vont au delà. Elle doit aider au développement et à la lutte contre les fléaux qui menacent notre continent » a déclaré Ahmad Ahmad qui revient sur le rôle de l’instance et de sa responsabilité dans la situation actuelle.

« Nous avons pris nos responsabilités en suspendant toutes les compétitions dont les éliminatoires de la CAN Total 2021 et la CHAN qui était prévue en Avril en Cameroun de même, la 42e assemblée générale de la CAF qui devait avoir lieu dans la même période à Yaoundé. Le personnel travaillant au siège de la CAF a été appelé à travailler à domicile depuis ce matin (vendredi) et cela jusqu’à la fin du mois de mars au minimum » a t’il ajouté, emboîtant le pas aux clubs et services sportives qui passent en mode télétravail.

Il a aussi salué l’engagement des légendes de football dans la campagne Save Hands qui sensibilise sur la manière efficace de se laver les mains « un geste simple qui peut sauver des vies et la votre » a t’il souligné.

