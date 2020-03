La fédération sénégalaise de football avait déjà entamé la préparation pour le match Sénégal vs Guinée Bissau qui était prévu le 28 mars prochain au stade Lat Dior de Thies. Pour un budget prévisionnel de 195 millions de Francs CFA , la FSF avait déjà commencé les dépenses.

Pour le compte de la 3e et 4 journée des éliminatoires de la CAN 2021, le Sénégal doit rencontrer la Guinée Bissau. La double rencontre était prévue les 28 et 31 mars 2020. Suite à la propagation du Coronavirus, la CAF a décidé de reporter à une date ultérieure ces fenêtres de qualifications.

Pendant ce temps, la FSF, qui a commencé la préparation, avait déjà fini d’investir plus de 15 millions pour la réhabilitation du stade Lat Dior de Thies qui devait abriter le match aller nous informe le quotidien Stades. « Nous avons effectivement commencé les préparatifs mais, pour l’essentiel, ceux sont les investissements qu’on a faits sur le stade qui ont été assez importants et qui étaient à l’ordre de 10 à 15 millions » a déclaré Augustin Senghor.

Il ajoute : « Il faut noter que les investissements qu’on a fait au niveau du stade ne sont pas perdus car ils vont nous permettre de rehausser le niveau infrastructurel en vue de la mission d’inspection de la CAF pour l’homologation définitive du stade Lat Dior. »

Le président de la FSF d’expliquer les autres dépenses déja effectuées. « Ceux sont des reservations d’hotels et des tickets. On avait pas commencé les dépenses énormes. Il faut noter aussi la tournée en Europe du coach (Aliou Cissé). C’est aprés qu’on aura la facture ( de cette tournée) ».

wiwsport.com