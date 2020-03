La boutique de l’As Pikine a été inaugurée ce samedi en présence du maire de la ville Abdoulaye Thimbo, du Président du club Mamadou Gueye, des joueurs et supporters.

Située à Tally icotaf, on peut y trouver les maillots et tous les accessoires et produits dérivés aux couleurs de l’As Pikine (Maillots, écharpes, casquettes, porte à clé…).

C’est une évolution majeure pour le club qui permet non seulement de développer une nouvelle source de revenus mais aussi de développer l’image du club et de renforcer la relation avec les supporters.

wiwsport.com