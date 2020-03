Lys Mousset Mendy (24 ans, 1m84), ce jeune attaquant franco-sénégalais attise toutes les convoitises du côté de « ses » pays d’origine, le Sénégal et la Guinée Bissau ?

Si la volonté du sélectionneur de l’équipe du Sénégal Aliou Cissé de convoquer le buteur de Sheffield United est affichée, il semblerait que les «Djuruts » de la Guinée Bissau veulent également attirer le natif de Montivilliers dans leur camp…

L’on se souvient tous qu’avant de porter le maillot de l’équipe nationale du Sénégal, l’actuel portier du stade Rennais, Edouard Mendy (28ans, 1m97) qui a des origines Bissau Guinéennes (Du côté paternel), avait été d’abord approché par les « Djurtus. » Malgré un bref regroupement avec la sélection Bissau Guinéenne, il rejoindra finalement les « Lions » de la téranga.

Un épisode qui semble se présenter une nouvelle fois entre les deux pays voisins qui se « disputent » ouvertement un de leurs fils : Lys Emilien Mousset Mendy. Fils d’un certain Aurélien Mendy, le franco-sénégalais a été formé à l’AC le Havre avant de rejoindre la premier League, notamment à l’AFC Bournemouth puis Sheffield United. C’est d’ailleurs dans ce modeste club qu’il s’est fait remarquer avec son jeu N9 à l’ancienne, capable de faire office de point de fixation pour ses partenaires. Mais aussi de participer activement au jeu (5 buts et 3 passes décisives en 23 matches.)

Comble de l’ironie, les deux joueurs qui portent le même nom de famille (Mendy) ont la particularité d’être des natifs de Montivilliers (France) séparés par 4 ans d’intervalle…

Selon l’ancien international « Djurtu » et actuel sélectionneur de l’équipe nationale de la Guinée Bissau, Baciro Candé, Lys Mousset aurait également des origines Bissau Guinéennes. « Il n’est jamais venu au pays, mais il a des origines Bissau Guinéennes. C’est un enfant du pays », déclarera-t-il dans un entretien accordé à l’Observateur.

À quelques jours de la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée Bissau (28 et 31 mars) dans le cadre des 3èmes et 4èmes journées des éliminatoires de la CAN 2021. Baciro Candé de révéler qu’il avait déjà contacté l’agent du joueur pour convaincre l’ancien avant-centre du Havre et de Bournemouth de porter le maillot des « Djurtus. »

Une tentative qui s’avèrera vaine, puisque selon les derniers rebondissements de ce « mini tiraillement », le franco-sénégalais récemment contacté par Aliou Cissé, serait favorable à l’idée de rejoindre les « Lions » du Sénégal. « Si Aliou Cissé me convoque je répondrai oui.. », avait-il clairement répondu…

Avec une proclamation de sa liste de joueurs fortement attendue dans les prochains jours. Le coach aux dreadlocks devrait insuffler un souffle nouveau au sein de la « Tanière » qui pourrait accueillir de nouvelles têtes dont Lys Mousset. Dans l’éventualité où ce cas de figure se concrétiserait, ce dernier pourrait bientôt faire ses grands débuts avec les « Lions », dans un contexte spécial…

