Une rencontre prévue ce samedi vers les coups de 12h30, dans les locaux du ministère des sports.

Après le report de la double confrontation qui devait opposer le Sénégal et la Guinée Bissau entre le 28 et le 31 mars pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021, suite à la forte propagation de la pandémie du coronavirus dans le reste du monde (plus de 130.000 cas) et au Sénégal avec déjà 19 cas testés positifs, le ministre des sports Matar Bâ a convoqué d’urgence les présidents de fédérations nationales sportives et les groupements sportifs.

Il sera question lors de cette réunion, de se concerter sur les mesures de lutte et de préventions du Covid-19. La suspension ou pas des évènements sportifs (championnat de football et autres manifestations sportives) y sera certainement évoquée entre autres préoccupations…

Dakar Actu