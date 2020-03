Matar BA, Ministre des Sports a décidé la suspension de toutes les compétitions et toutes les organisations sportives se déroulant sur le territoire national à compter de ce jour, samedi 14 mars 2020, avec effet immédiat, pour une période d’un (01) mois.

Cette décision fait suite aux décisions du Président de la République pour lutter contre l’épidémie Coronavirus au Sénégal, notamment l’interdiction, pour une durée de 30 jours, de toutes les manifestations publiques sur l’ensemble du territoire national.

Les autorités administratives et locales, les Présidents de Fédérations et de Groupements sportifs, les acteurs impliqués dans l’organisation et la gestion des compétitions sportives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la décision.

wiwsport.com