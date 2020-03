Le milieu de terrain de 31 ans estime que l’international sénégalais a tout ce qu’il faut pour réussir dans l’élite anglaise.

La star de Watford, Etienne Capoue, a classé son coéquipier Ismaila Sarr parmi les meilleurs joueurs et pense qu’il peut être l’un des meilleurs de la Premier League. L’attaquant très bien noté est arrivé à Vicarage Road l’été dernier en provenance du Stade Rennais pour un montant record de 30 millions de livres sterling et malgré plusieurs problèmes de blessures, l’ailier s’est révélé être un atout pour les Hornets.

Ismaila Sarr a marqué six buts et donné quatre passes décisives en toutes compétitions confondues. Le sénégalais a été le grand héros du match contre Liverpool de Sadio Mané, Il avait signe un doublé et une passe décisive. Une formidable performance pour le joueur de 22 ans, arrivé l’été dernier, et désormais catégorisé parmi ceux qui ont marqué la saison 2019-20.