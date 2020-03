Les premiers cas de coronavirus laissaient penser que le championnat anglais allait s’arrêter, la nouvelle est tombée ce vendredi matin. La Premier League, mais aussi toutes les divisions inférieures, sont à l’arrêt jusqu’au 3 avril, « au plus tôt », précise le communiqué.

Alors que deux cas de coronavirus ont été officiellement confirmés en Premier League (Mikel Arteta et Callum Hudson-Odoi), la Fédération anglaise de football a décidé de suspendre l’intégralité de ses compétitions, ce vendredi, et ce jusqu’au 4 avril prochain. Cette décision s’applique à toutes les divisions et catégories, du football féminin à celui masculin. Amateur comme professionnel.