La Confédération africaine de football va t’elle reporter la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021? C’est la question que se posent tous les observateurs sportifs suite au nombreux cas de clubs et joueurs affectés par le coronavirus. La situation oblige l’instance africaine à reporter.

Le calendrier et la déclaration de la CAF

Environ 48 matchs vont se disputer entre le 25 et le 31 mars dans 24 pays africains pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Le 11 mars, la CAF informait dans un communiqué qu’elle maintenait la programmation de toutes ses compétitions en Afrique et qu’elle suit de prés l’évolution de la maladie.« Aucun pays africain n’est déclaré à haut risque. » La CAF ajoute qu’elle est également informée des mesures de restrictions prises par des autorités de certains pays membres avec lesquels elle est en contact pour trouver des solutions au cas par cas, pouvant aller jusqu’à l’organisation de matches à huis clos.

Le COVID_19 est une pandémie, touche et menace le monde du sport

Quelques heures après cette déclaration, l’Organisation Mondiale de la Santé fait une déclaration et informe que le Coronavirus n’est plus une épidémie mais une pandémie, une propagation mondiale de la maladie. Pis, elle touche le monde du sport qui est actuellement sur le qui vive. Entre huis clos et reports, la vague d’annulation d’événement sportifs ne cesse d’augmenter. En France, Angleterre, Espagne, Italie et même la NBA, tous ont décidé de suspendre le championnat. Des clubs tels que le Metz (un joueur testé positif identité non connu), Olympiakos (le président du club testé positif), Juventus (Daniel Rugani),Manolo Gabiadini (Sampdoria)… Entre confinement et mise en quarantaine, le déplacement est presque impossible pour les joueurs à l’étranger.

La menace est réelle, il ne faut pas s’entêter

Le calendrier de toutes les disciplines sportives au monde sont chamboulés par le virus. La CAF devrait emboîter le pas et reporter ces éliminatoires afin de ne pas faire venir des joueurs qui se trouvent dans des zones touchées et ne pas créer des lieux de propagation du virus. Hier le Burundi informait que tous les joueurs évoluant dans les championnats européens ne seront pas convoqués pour la double confrontation face à la Mauritanie. Le sélectionneur de la Gambie, Tom Sainfiet plaidait pour un report de ces journées car il sera obligé de composer son effectifs sans 7 joueurs y compris le capitaine des Scorpions, qui évoluent dans le championnat italien. Une situation qui risque de chambouler la convocation des joueurs, la composition des équipes et réduire les chances de qualification de certains pays.

NB: 16 pays africains ont signalé la présence du virus chez eux et tous les cas provenant de voyageurs venus d’Europe. Plus d’une centaine de joueurs sont attendus en Afrique pour disputer ces journées.

wiwsport.com