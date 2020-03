Salif Sané, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, est blessé depuis le mois de novembre. L’ancien bordelais sera cependant de retour dans quelques jours en Bundesliga.

« Il faut un petit laps de temps. Les docteurs m’ont dit qu’il fallait que j’attende encore un peu. Je pense qu’il faut encore une semaine et demie avant de reprendre totalement. Je me sens très bien physiquement actuellement. Comment j’ai vécu ces premiers mois blessés ? Au début, c’était dur, mais il y avait ma famille qui m’a soutenu, et même mes coéquipiers. C’est le football, parfois il y a des grosses blessures qui arrivent, et on doit aller de l’avant, travailler […] », explique le défenseur de sénégalais de 29 ans.

« Dans cette période de blessure, pour moi, il n’y a pas eu forcément de période négative. Après, il y a eu des joueurs qui sont arrivés à mon poste lors du mercato, mais je ne suis pas du genre à souhaiter du mal. Je veux juste que l’équipe aille le plus haut possible, qu’elle joue des places européennes. Ce qui est bon pour eux est bon pour moi aussi », rapporté par Le Girondin.

