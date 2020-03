Cinq joueurs parisiens ont dépassé les 10 kilomètres lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Dortmund (2-0), mercredi. Idrissa Gana Gueye a avalé près de 11 kilomètres. Le PSG l’a jouée collective mercredi, pour gagner sa qualification en quarts de finale de Ligue des champions dans un Parc des Princes vide (2-0 ; 1-2 à l’aller). Les Parisiens se sont dépensés à l’image d’Edison Cavani, régulièrement dans ses 30 mètres pour défendre en deuxième période. L’Uruguayen est d’ailleurs, de très loin, le joueur du match ayant le plus couru, selon les chiffres de l’UEFA (11,970 km).

Côté parisien, Idrissa Gueye (10,971 km) et Neymar (10,479 km) complètent le « podium ». Entre blessures, convalescence et suspension, le Brésilien n’avait joué que 3 matches depuis le 1er février. Les latéraux Thilo Kehrer et Juan Bernat sont les deux autres joueurs à franchir la barre des 10 kilomètres.