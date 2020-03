Le sélectionneur de la Guinée a publié la liste de joueurs qui vont disputer la double confrontation face au Tchad. Bouna Sarr est absent.

Didier Six a convoqué 23 joueurs pour disputer les 3e et 4 journées des éliminatoires de la CAN 2021. Ces rencontres sont prévues les 27 et 30 mars prochain. Le latéral gauche de Marseille ne figure pas sur la liste. Pourtant, le sélectionneur l’a rencontré en janvier pour tenter de le faire venir en Syli National.

Toutefois, Bouna Sarr qui ne rate pas une occasion de parler de sa triple nationalité « Franco-guinéen-sénégalais » semble attendre une autre convocation. Peut-être celui du Sénégal? On en saura quelque chose avec la publication de la liste de Aliou Cissé prévu le 19 mars prochain.

Voici le groupe de Didier Six (Libre opinion guinée)

Gardiens de but : Aly Keita (Ostersunds, Suède), Moussa Camara (Horoya AC, Guinée), Sékou Salif Sylla (Fello Star, Guinée).

Défenseurs : Simon Falette (Fenerbahçe) Julian Jeanvier (Brentford, Angleterre), Sekou Condé (Châteauroux, France), Issiaga Sylla (Toulouse, France), Mory Konaté (Belgique), Baissama Sankoh, Ousmane Kanté (Paris FC, France), Ernest Séka (Nancy, France)

Milieux de terrain : Naby Keita (Liverpool, Angleterre), Ibrahima Sory Conté (Beroe Stara Zagora, Bulgarie), Mady Camara (Olympiakos, Grèce), Kamso Mara (Slovan, République tchèque), Ibrahima Camara (Portugal), Amadou Diawara (AS Rome, Italie), Seydouba Soumah (Partizan Belgrade, Serbie)

Attaquants : SORY Kaba (Midtyland, Danemark), José Martinez Kanté (Legia Varsovie, Pologne), François Kamano (Bordeaux, France), Demba Camara (Malaisie), Moussa Diawara (El Harby, Égypte)

