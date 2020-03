Sochaux va recevoir ce vendredi à 19 heures, Chambly, au stade Bonal. Cette rencontre de la Ligue 2 va se jouer à huis clos. Une décision de la ligue française professionnel qui n’enchante pas l’entraîneur Omar Daff. Il milite plus pour la suspension du championnat.

« Ça enlève tout le charme, toute l’essence même de notre métier. Surtout quand on joue à domicile, je pense que c’est un handicap. On connaît l’impact que les supporteurs peuvent avoir sur sur l’équipe adverse, et puis surtout sur la motivation de nos joueurs qui peuvent se transcender en voulant sublimer leur jeu. On joue devant nos supporteurs pour leur donner beaucoup d’émotions, donc pour moi jouer à huis clos, c’est complètement en décalage par rapport à ce que nous voulons faire » a t’il déclaré selon Francebleu. En effet pour lutter contre la propagation du coronavirus, la Ligue de Football professionnel (LFP) a imposé de jouer les quatre prochaines journées de championnat à huis clos (jusqu’au 15 avril). Sochaux va disputer la 29e journée de la Ligue 2 à domicile sans son public.

En conférence de presse avant-match, le sélectionneur estime que la santé passe avant tout, tout le monde doit s’adapter à ces nouvelles mesures. Toutefois, il aurait préféré qu’on suspende le championnat. « Je pense que ce serait une bonne chose. Vu l’ampleur que c’est en train de prendre. Il y a des gens, les autorités compétentes qui sont en train de travailler sur le sujet. S’il y a des décisions à prendre pour l’intérêt de tous, il faut les prendre et que tout le monde doit s’y tenir, et respecter ».

Omar Daf explique également qu’avec son staff, ils anticipent déjà un éventuel arrêt temporaire de la compétition « On est en train de travailler là dessus, sur la planification de de nos entraînements au cas où. Il faudra trouver des alternatives pour que l’équipe reste compétitive. C’est à nous d’anticiper toutes les éventualités, mais ce n’est pas évident parce qu’on entend pas mal de choses. Tous les joueurs se posent beaucoup de questions. Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes leurs questions, mais on essaie de faire en sorte qu’ils restent vraiment focus sur l’objectif du maintien. »

