La liste s’allonge ! Aprés Rudy Gobert, un autre joueur de la franchise américaine est testé positif au Coronavirus. Il s’agit de Donovan Mitchell, l’arrière des Jazz.

C’est la consternation chez les Jazz de l’Utah! Donovan Mitchell, 23 ans est le deuxième joueur de la NBA contrôlé positif au coronavirus. Visiblement Rudy Gobert a contaminé d’autres joueurs. Selon ESPN, ses collègues disent en off que Rudy Gobert n’était pas prévenant dans les vestiaires, touchant les joueurs et leurs affaires. Précisons que la franchise a éffectué 58 tests hier nuit et seul Donovan Mitchell a eu un résultat positif.

wiwsport.com