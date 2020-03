Après s’être défait de Arsenal, Olympiakos va en découdre avec un autre club anglais, demain. Wolverhampton est le prochain adversaire. L’entraîneur du Thrylos, Pedro Martins, a convoqué Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba pour cette rencontre.

La paire sénégalaise a fait une bonne prestation lors de l’élimination d’Arsenal. Le technicien portugais pourrait compter sur les deux défenseurs pour ce match à domicile. Olympiakos qui a fêté les 95 ans du club hier, voudra certainement d’une victoire ce jeudi à 20 heures, pour marquer l’anniversaire.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Γουλβς. / The squad players selected ahead of the match against @Wolves. 🔴⚪️⚽️#Olympiacos #OLYWOL #UEL #Football #Squadlist @EuropaLeague pic.twitter.com/LI2ttb1OS5

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 11, 2020