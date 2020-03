Teungueth FC est plus que jamais leader de la L1. Elle a ajouté une dixième victoire à son actif, lors de la 13 journée, la dernière de la phase aller, lors de la réception ce samedi de CNEPS Excellence.

Une courte et difficile victoire qui permet aux Rufisquois de porter leur avance en tête du championnat de 11 à 12 points sur leur nouveau dauphin, l’AS Douanes qui a renoué avec la victoire face à Mbour Petite Côte. Les Douaniers ont ainsi doublé le Dakar Sacré-Cœur, tombé face au Casa Sports qui se positionne juste au pied du podium.

Mais, les Ziguinchorois pourraient perdre cette 4ème place (et même le DSC la 3ème) si, ce dimanche le Jaraaf (5ème avec 18 pts) Bat Niary Tally (11ème, 13 pts). Derrière, l’AS Pikine (6ème, 15 pts) va tenter de se relancer à Saly, chez Diambars (9ème, 13 pts) qui, elle fera tout son possible pour signer son premier succès à domicile. A Louga, c’est à Génération Foot, champion mal embarqué (13ème, 12 pts) qui cherchera à confirmer son net succès de la journée passée face à Diambars et de prouver qu’il s’est remis dans le sens de la marche. Sauf que le Ndiambour (10ème, 13 pts) entend rester maître à domicile. L’US Gorée aussi, en plein redressement depuis quelques journées (8ème, 15 pts) ira défier le Stade de Mbour décidé à quitter sa très peu enviable place (12ème, 13 pts).

Les résultats enregistrés samedi : Teungueth FC – Cneps 1 – 0 ; Dakar Sacré-Cœur – Casa Sports 1 – 2 ; AS Douanes – Mbour PC 2 – 1

La suite du programme : Dimanche 8 mars : à 16h30 à Fodé Wade : Diambars – AS Pikine ; à 17h00 à Alboury Ndiaye : Ndiambour – Génération Foot ; à Amadou Barry : Jaraaf – NGB ; à Caroline Faye : Stade de Mbour – US Gorée

LSFP