Moussa Sow pense déjà à sa reconversion. Si l’ex international sénégalais n’a pas encore mis un terme à sa carrière de footballeur, il pose d’ores et déjà des actions d’un futur retraité.

Puisque la fin est proche avec ses 34 ans. Il est propriétaire de deux académies de football en Turquie. Après l’épopée Lilloise, Sow a rejoint la Turquie et a fait l’essentiel de sa carrière dans ce pays. Après son aventure, il décide d’y mettre en place deux académies.

L’ancien champion de France 2011 a ouvert deux académies de football à Antalya et à Ankara. Son ancien coéquipier en sélection Jacques Doudou Faty est l’un de ses associés sur ce projet ambitieux. Une information révélée par le joueur lui-même dans une interview accordée au journal Record et rapportée par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS). Notons que Moussa Sow a évolué dans 3 équipes en Turquie. Entre autres Fenerbahce, Bursaspor et Gaziantep.

wiwsport.com