Le Comité national olympique sportif sénégalais (CNOSS) et le Comité olympique Canadien ont signé mercredi une convention en vue de l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus du 9 au 22 janvier 2022 à Dakar.

Le président du CNOSS, Mamadou Diagna Ndiaye, et le chef de direction et secrétaire du Comité olympique canadien, David Shoemaker, ont paraphé le protocole d’entente devant le Premier ministre canadien Justin Trudeau en visite au Sénégal. A travers cette convention, le Canada va aider le développement sportif des athlètes, le coaching et la construction des équipements.

Pour le ministre sénégalais des Sports, Matar Ba, le protocole d’entente répond à une grande priorité du Sénégal de bénéficier de l’expertise canadienne en matière d’organisation de compétitions sportives internationales. Mata Ba a indiqué que le Sénégal souhaite « approfondir et élargir » sa coopération avec le Canada.

Le chef de direction et secrétaire du Comité olympique canadien a affirmé que son pays a « assez d’expériences » pour aider le Sénégal dans l’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse de 2022. Pour sa part Justin Trudeau a donné des conseils sur les vertus du sport, en invitant les filles à poursuivre la pratique du sport. Le Premier ministre canadien a suivi une démonstration des basketteurs de Seed Academy.

