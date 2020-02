Dans ce classement des top buteurs africains dans les cinq grands championnats européens (Angleterre/Espagne/Italie/ Allemagne/ France), le Sénégal est le mieux représenté avec trois joueurs classés.

Comme chaque semaine, le site Orangefootballclub a dévoilé sa traditionnelle classement des top buteurs de nos représentants africains dans les cinq grands championnats européens. Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang, qui carburent à 14 réalisations, trustent la première place. C’est à la troisième marche du podium que l’on retrouve le premier sénégalais. Il s’agit de Habib Diallo, le « serial-buteur » grenat, avec l’impressionnant total de 12 réalisations à égalité avec la révélation nigériane du LOSC, Victor Osimhen. Éloigné des terrains depuis le 23 janvier dernier à cause d’une blessure musculaire, le « Ballon d’Or africain 2019 », Sadio Mané, complète toujours le Top 5 avec 11 unités en 22 apparitions cette saison en Premier League. Le Rennais Mbaye Niang n’a pas trouvé le chemin des filets le weekend dernier, toutefois, avec 8 buts au compteur, il trône à la septième place à égalité avec Islam Slimani et Karl Toko-Ekambi.

Ci-après la liste des meilleurs buteurs africains dans les cinq grands championnats européens :

1) Mohamed Salah (Egypte /Liverpool /Angleterre) : 14 buts (22 matchs)

2) Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon /Arsenal /Angleterre) : 14 buts (23 matchs)

3) Victor Osimhen (Nigeria /LOSC /France) : 12 buts (23 matchs)

4) Habib Diallo (Sénégal /FC Metz /France) : 12 buts (24 matchs)

5) Sadio Mané (Sénégal /Liverpool /Angleterre) : 11 buts (22 matchs)

6) Andy Delort (Algérie /Montpellier/France) : 9 buts (23 matchs)

7) Islam Slimani (Algérie /AS Monaco /France) : 8 buts (14 matchs)

8) Karl Toko-Ekambi (Cameroun/Villarreal-OL/Espagne-France) : 8 buts (22 matchs)

9) M’Baye Niang (Sénégal /Stade Rennais /France) : 8 buts (23 matchs)

10) Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City /Angleterre) : 7 buts (21 matchs)

10) Jérémie Boga (Côte d’Ivoire/Sassuolo /Italie) : 7 buts (22 matchs)

10) Denis Bouanga (Gabon/AS Saint-Etienne /France) : 7 buts (22 matchs)

wiwsport.com