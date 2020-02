Après deux saisons de poule unique, le championnat féminin de basketball revient aux deux poules. Cette formule répond plus aux conditions de certains clubs qui peinent à exister financièrement :

“Franchement, je suis plus pour les deux poules. Ça nous fera moins de déplacement à Saint Louis. En plus on aura moins de matchs. On est une équipe jeune, et on ne pourra pas supporter les charges. Ce sera lourd de supporter 26 journées. J’espère qu’on va revenir aux deux poules” déclarait Ibou Sarr, le coach du CEMT de Ziguinchor, au micro de nos confrères de Basketsenegal.