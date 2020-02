Malgré une très belle offre de Newcastle, Boubakary Soumaré a préféré rester au LOSC cet hiver. Son objectif est de viser des écuries bien plus ambitieuses.

En toute fin du mercato hivernal, le LOSC a reçu une très grosse offre de Newcastle. Comme révélé par Sky Sports , les Magpies ont sorti le chéquier pour tenter de récupérer Boubakary Soumaré, milieu de terrain très prometteur des Dogues. Un montant de 45 millions d’euros, avec des bonus, a été évoqué. Selon nos sources, au total, Lille aurait pu récupérer 60 millions d’euros dans l’affaire. Et si les dirigeants n’étaient pas opposés à ce deal, ils ont laissé le joueur décider de son avenir.

Liverpool et Manchester United le suivent

Soucieux de terminer la saison avec le LOSC, mais surtout de trouver une porte de sortie bien plus prestigieuse, Boubakary Soumaré (20 ans) a dit non. Il a refusé la très belle offre de Newcastle et l’opportunité de mettre un pied en Premier League. Selon nos informations, la perle lilloise lorgne sur deux clubs : Liverpool et Manchester United. Comme révélé par 10 sport, les deux géants anglais le surveillent de très près. Mais pour l’heure, aucun des deux n’a transmis de proposition, au joueur comme à Lille. Secrètement, Soumaré espère une action dans les mois à venir de Liverpool ou de Manchester United.

10 Sport