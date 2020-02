Le FC Barcelone et l’OGC Nice sont tombés d’accord sur le prêt de Moussa Wague jusqu’au 30 juin a annoncé le site officiel du club.

Le club français prendra le salaire du joueur à sa charge et possède une option d’achat non obligatoire de 10 millions d’euros et de 500 000 euros en variables. Si l’OGC Nice lève l’option d’achat du joueur, le FC Barcelone aura une option d’achat à 15 millions d’euros jusqu’à juin 2021. À la fin de la saison 2020/21, le club aura la priorité sur un rachat du joueur.

Arrivé en provenance du KAS Eupen, Moussa Wague a débuté en équipe première du FC Barcelone le 13 avril 2019 lors d’un Huesca-Barça, correspondant à la 32ème journée de la Liga. Il compte 6 matches en équipe première (4 en Liga et 2 en Ligue des Champions). En Ligue des Champions, il a pris part aux derniers instants de la rencontre face au Borussia Dortmund, son premier match au Camp Nou, et a été titulaire sur la pelouse de l’Inter de Milan à Giuseppe Meazza. Il compte un titre à son palmarès avec le Barça : la Liga 2018/19.

