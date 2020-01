Longtemps annoncé sur le départ, l’attaquant Babacar Gueye a officiellement quitté le SC Paderborn. Le Sénégalais rejoint le club de deuxième division du Karlsruher SC pour une durée d’un an et demi.

Peu utilisé par Paderborn cette saison en Bundesliga (3 apparitions), Babacar Gueye va partir se relancer à l’échelon inférieur. L’attaquant sénégalais de 25 ans, passé par Troyes (2014-2016), s’est engagé au Karlsruher SC. L’ancien de Dakar Sacré Cœur, passé par Hanovre, Zulte Waregem et Saint-Trond, y a signé un contrat d’un an et demi.

«Baba cherchait un nouveau défi parce qu’il n’avait récemment plus de temps de jeu dans notre équipe de Bundesliga . Nous avons répondu à son souhait de changer de club et lui souhaitons tout le meilleur pour l’avenir », a déclaré le directeur général Sport Martin.

wiwsport.com