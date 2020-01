Pape Sarr est très remonté contre les lutteurs de Pikine. L’ancien fervent défenseur des athlètes de cette localité ne cache pas son amertume au micro d’un site de la place.

« Je n’irai plus au stade ni aux open-press pour suivre les lutteurs. Et peu importe de qui il s’agit. Que ce soit Ama Baldé ou Boy Niang. Je ne suis pas respecté malgré tous les sacrifices consenties. Est ce normal ? Même ma mère a fait la remarque au point de me conseiller d’éviter la fréquentation des lutteurs. Moi et la lutte, c’est fini. Désormais, je reste dans mon coin suivant les pas d’Eumeu Sène. »

