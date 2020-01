Après Sadio Mané, le Real Madrid tente de recruter de Mohamed Salah. Le club de la capitale espagnole avait essayé de le faire venir il y a quelques années, mais Liverpool ne l’avait pas laissé partir.

Et Florentino Pérez est déterminé à revenir à la charge pour lui, afin qu’il soit le galactique qui achève le trident et met fin aux problèmes de but. En plus, selon le site espagnol eldesmarque, le président Perez sait que l’international égyptien veut changer d’air.

Il est content en Angleterre, mais il n’est plus la star de l’équipe depuis quelques temps. Un rôle que Sadio Mané et Virgil Van Dijk occupent désormais, qui sont beaucoup plus décisifs. En plus, comme le disent plusieurs médias britanniques, sa relation avec Jürgen Klopp n’est plus la même qu’auparavant.

Rela Madrid prépare donc une offre astronomique, environ 180 millions d’euros pour recruter le joueur égyptien. Mohamed Salah fait actuellement partie des meilleurs du monde. Après avoir tenté Sadio Mané depuis ces derniers temps, Perez compte sur Salah.

wiwsport.com