La presse ibérique confirme l’intérêt de l’OGC Nice pour Moussa Wagué, latéral droit du Barça. À moins que le FC Valence fasse tout capoter. Selon Mundo Deportivo, le Sénégalais serait intéressé par un déplacement à Mestalla.

Avec seulement 180 minutes de jeu cette saison, toutes compétitions confondues, Moussa Wagué ronge souvent son frein sur le banc du FC Barcelone. Un départ en ce mercato hivernal n’est pas à exclure pour le jeune latéral droit de 21 ans. L’international sénégalais disposerait d’une porte de sortie en Ligue 1, et plus précisément à l’OGC Nice. De l’autre côté des Pyrénées, on expliquait récemment que Wagué serait assez proche des Aiglons , le joueur n’entrant pas dans les plans de Quique Setien (transfert sec ou prêt). Patrick Vieira serait en bonne position concernant le défenseur barcelonais, mais le technicien niçois pourrait se faire griller la politesse par un club espagnol. Explications…

À en croire les indications de Sport , Moussa Wagué disposerait bel et bien d’une offre de l’OGC Nice. Pourtant, la direction du FC Valence contrecarrait les plans de Patrick Vieira. L’international sénégalais pourrait être inclus dans l’opération Rodrigo Moreno, priorité du FC Barcelone, et ainsi faire baisser le prix du buteur valencien (60M€). Mundo Deportivo explique, pour sa part, que Wagué écarterait une possible aventure en France. Nice pourrait donc être distancé…

10 Sport