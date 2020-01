C’est avec une très grande assurance que le promoteur Jamaïcain s’est confie avec leewtoo depuis la Gambie où il se trouve présentement .

» Je suis en négociation très avancé avec le camp de Boy Niang 2. Je fais une proposition de cachets mais le camp de Pikine a rejeté mon offre. Ils ont en retour fait une proposition de cachets que je vais étudier. Si je finalise avec le camp de Boy Niang, je peux vous garantir que le combat sera à 98% ficelé. J’ai contacté Balla Gaye 2. Il m’a mis en rapport avec Aziz Ndiaye. ce dernier est en deuil. A mon retour, je vais lui présenter mes condoléances et après on verra. Les gens pensent que c’est du bleuf. je suis très sérieux et je suis dans les dispositions pour monter le combat Boy Niang 2 / Balla Gaye 2″, lance t-il au bout du fil.

Arene bi