L’AS Douanes a renforcé son effectif pour la saison 2020, avec le National 1 Masculin, mais aussi la Basketball Africa League. Après le départ d’Abdou Karim Kebe, les gabelous ont fait rapatrier Mamadou Lamine Diop “Bara”, Louis Adams et Papa Gora Gaye, avant d’enrôler Lamine Badji de la Jeanne d’Arc.

Gabelou au départ, Bara Diop est par la suite allé au Dakar Université Club, ou il s’est bonifié entre 2017 et 2019, en devenant un leader incontestable sur le parquet. Un renfort de taille que le coach Pabi Gueye apprécie : “Bara c’est moi qui l’avais fait venir à la douane il y a quatre ans. Il a le profil d’un joueur international. Donc nous avons décidé de le faire venir car nous aurons besoin de lui pour la BAL. Bara a un bon gabarit pour une telle compétition, en plus il comprend mon style de jeu. Il est intéressant et peut être utilisé aux postes 3 et 4.” a-t-il indiqué dans les colonnes du quotidien STADES.

Papa Gora Gaye aussi était pensionnaire d el’AS Douanes, avant de s’exiler au Maroc. Et son come-back est une bonne affaire pour la formation de Pabi Gueye. De même que Louis Adams (Roi du basket en 2017), de retour au bercail après une saison en LEB PLata (Espagne). Enfin le jeune Lamine Badji fait partie des recrues de l’AS Douanes. Un pivot que le coach des gabelous suivait depuis deux ans : “C’est un jeune joueur perfectible. Il a un gros potentiel à polir. Je suivais régulièrement ses prestations depuis qu’il évoluait à ISEG Sports en D2, puis à la JA ou il a réalisé une bonne saison en D1.”

Basketsenegal