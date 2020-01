Avec 2 nouvelles réalisations, dimanche face à l’AS Douanes, lors de la 7ème journée de Ligue 1, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, le canonnier de Diambars a conforté son avance en tête du classement des buteurs.

Avec 10 unités à son compteur, il a relégué ses poursuivants les plus immédiats à 5 longueurs. Bouly J. Sambou de Teungueth FC et Makhtar Ndiaye du Ndiambour ont certes chacun ajouté un but à leur actif lors de la confrontation directe qui les a opposés samedi au stade Ngalandou Diouf. Mais, ils voient l’attaquant de Diambars prendre le large. Pour cause, Cheikh A. B. Dieng a des temps de passage tout simplement incroyables. Et l’on espère qu’il maintiendra la cadence (à défaut de l’accélérer) et que dans sa foulée, ses autres concurrents tenteront de suivre le rythme.

Albert L. Diène du Jaraaf et Ibrahima Sow de l’AS Douanes n’ont pas marqué cette journée et ont été rejoints à 4 buts par Mouhamed L. Corréa de l’AS Pikine.

LSFP