Le transfert de Dia Ndiaye au FC Sochaux se précise. Selon L’Est Républicain, l’international sénégalais pourrait débarquer ce lundi, et devrait arriver en prêt, sans option d’achat, pour le reste de la saison.

Amadou Dia Ndiaye a en effet été proposé et devrait faire l’objet d’un prêt aux conditions avantageuses pour le FCSM. Le contact a été même confirmé par Thomas Deniaud, le directeur sportif des jaune et bleu.

Dia Ndiaye attendu ce lundi à Sochaux

Et selon la source, l’attaquant de 20 ans est annoncé ce lundi à Montbéliard. L’officialisation de son transfert ne devrait donc plus tarder. Après le revers face à l’AJ Auxerre vendredi à l’occasion de la 21e journée de Domino’s Ligue 2, Sochaux s’enfonce et traverse une sérieuse période de creux. Sa dernière victoire en championnat commence à dater. En arrivant chez les Lionceaux, Dia Ndiaye devrait donc renforcer le secteur offensif et relancer la machine d’Omar Daf.

Omar Daf sur Dia Ndiaye

«Nous étions déjà intéressés par Dia Ndiaye cet été mais le FC Metz ne souhaitait pas le prêter. C’est l’attaquant qui est censé prendre le relais d’Abdou Diallo. Mais en ce moment, le joueur s’impatiente. Il a marqué une dizaine de buts en réserve. Plusieurs clubs de Ligue 2 se sont positionnés en promettant de prendre intégralement en charge son salaire. Nous, c’est un peu plus compliqué mais on bataille pour l’avoir chez nous. On a bon espoir…»

