Alors que son nom revient dans les dossiers du club blaugrana depuis le début de ce mercato d’hiver, voilà que la presse catalane dévoile une petite bombe. Moussa Wagué, le latéral droit sénégalais du FC Barcelone est ainsi tout proche de s’engager avec l’OGC Nice.

Le média Mundo Deportivo est très affirmatif, et explique que le joueur sera Niçois rapidement. Avec les présences de Sergi Roberto et de Nelson Semedo à son poste, celui qui avait disputé le Mondial 2018 avec la sélection sénégalaise n’a jamais pu se faire une place avec Ernesto Valverde, et le nouvel entraîneur barcelonais Quique Setién ne semble également pas compter sur lui.

Les deux clubs doivent tout de même encore se mettre d’accord sur les modalités de l’opération, à savoir s’il s’agira là d’un prêt avec option d’achat ou d’un transfert sec. On rappelle que le Barça a besoin d’argent pour financer l’arrivée d’un attaquant cet hiver, et que la deuxième option semble la plus probable. Avec deux petits matchs au compteur avec le Barça cette saison, le défenseur de 21 ans va donc rebondir en Ligue 1.

Foot Mercato