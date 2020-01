Actuel leader de la Ligue 1, Teungueth FC recevait le Ndiambour de Louga pour le compte de la septième journée du championnat. Une rencontre conclue par un succès du club fanion de Rufisque sur le score de 3 buts à 2.

Depuis le début de la saison de Ligue 1, Youssouph Dabo et ses poulains nagent sur de l’eau. Dominant quasiment tous leurs adversaires depuis la première journée, Teungueth FC faisait face aux Lougatois de Ndiambour au stade Ngalandou Diouf. Sorti d’un succès face à Diambars, les Rufisquois devaient enchaîner ce samedi pour garder le cap.

Très tôt entrés dans leur match avec l’ouverture du score de Bouly Sambou (18′), les leaders vont dominer les Lougatois malgré le but égalisateur de ces derniers à la 56′ minute du match et la réduction du score en toute fin de partie (93′). Le score final du match est de 3 buts à 2. Teungueth FC signe ainsi son sixième succès de la saison et compte désormais 19 points.

