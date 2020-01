Un seul match est au programme, ce samedi, lors de la 7ème journée de la Ligue 2. Mais quel match ! Il s’agit tout simplement de … l’autre derby de Mbour entre Keur Madior et Demba Diop FC. Un avant-goût à double saveur ! Puisque d’une part ce match servira de lever de rideau de cette journée de L2 dont toutes les autres rencontres sont programmées le dimanche 26 juin. Et d’autre part, il annonce le grand derby de Mbour, dimanche entre le Stade et MPC pour le compte de la 7ème journée de L1.

Une affiche d’autant plus explosive que les deux équipes totalisent le même nombre de points (8) et se suivent au classement (Keur Madior 5ème et Demba Diop FC 6ème).

C’est dire que tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce match un sommet… en attendant celui du lendemain sur la même pelouse du stade Caroline Faye de Mbour

Le Programme

Samedi 25 janvier à 16h30 à Caroline Faye : Keur Madior – Demba Diop FC

Dimanche 26 janvier à 16h30 à Massène Sène : Jamono de Fatick – Linguère ; à Lamine Guèye : Sonacos – Thiès FC ; à Ibrahima Boye de Ndiarème : Guédiawaye FC – Duc ; à Ngalandou Diouf : Port – Africa Promo Foot ; à Alassane Djigo : Renaissance – US Ouakam

LSFP