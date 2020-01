Le match amical disputé à Metz vendredi dernier a été mis à profit pour dégager une bonne piste en faveur de Sochaux. Selon le directeur sportif des Jaune et Bleu, une offre pourrait être faite pour Amadou Dia N’Diaye, l’attaquant sénégalais des Grenats.

’attaquant de pointe Amadou Dia N’Diaye (20 ans) a en effet été proposé et pourrait faire l’objet d’un prêt aux conditions avantageuses pour le FCSM. Le contact vient d’être confirmé par Thomas Deniaud. « On va pouvoir faire une offre » a précisé le directeur sportif des jaune et bleu.

Amadou Dia N’Diaye n’a joué qu’un match avec l’équipe fanion du FC Metz depuis son arrivée à l’été 2018. Formé à Génération Foot, l’attaquant sénégalais n’a pas encore réussi à se faire une place dans le groupe des Grenats. S’il arriver à rejoindre Sochaux, il pourrait se conforter d’être sous les ordres de son compatriote coach, Omar Daf et partager les vestiaires avec Pape Paye, Ousseynou Thioune entre autres sénégalais.

L’Est Républicain