Le directeur technique national Moustapha Gaye a présenté ce matin face à la presse, le nouvel attelage technique de la fédération. La surprise des annonces est sans doute le retour de Porfirio Fisac sur le banc des lions. Une nomination qui répond aux besoins de l’équipe selon le DTN.

Pourquoi Porfirio Fisac?

C’est un technicien qui connait bien l’équipe nationale avec une troisième place en Afrobasket en 2017. Il est entrain de faire un bon travail en Espagne. Il dirige le 3e meilleur club en Espagne derrière le Real Madrid et le Barcelone. Moi je me suis dis pourquoi aller chercher ailleurs alors que nous avons quelqu’un qui connait la tanière et qui continue à faire de très bonnes choses dans le très haut niveau. Donc mon choix s’est porté sur Porfirio. Maintenant choisir c’est éliminer.

Vous prônez l’expertise locale, pourquoi faire de Mamadou Gueye Pabi un adjoint?

Le meilleur sur le circuit masculin c’est Mamadou Gueye Pabi qui est capable de gérer l’équipe nationale. Mais face aux enjeux que nous avons, aller conquérir une coupe d’Afrique, moi j’ai préféré prendre quelqu’un qui est plus expérimenté, qui connait plus le haut niveau que Pabi Gueye. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas compétent. La preuve, il va gérer les fenêtres avec ses adjoints. Et entre Porfirio et Pabi, il y’a Boniface Ndong.

Pourquoi choisir des entraîneurs qui seront absents durant les fenetres FIBA?

Dans toute chose, il y’a des objectifs prioritaires. Et chez les garcons, les objectifs prioritaires sont l’Afrobasket, le TQO. Les fenetres sont des étapes pour aller vers l’objectif terminal qui est l’Afrobasket. C’est pourquoi, nous avons choisi un entraineur qui a plus de vécu, qui a plus de métier pour l’objectif terminal. En sachant que les entraineurs qui sont là peuvent valablement assurer les fenetres. Donc c’est par rapport à une hierachisation de l’objectif.

Pourquoi ne pas choisir Adidas?

Personne ne me fera dire des choses sur Abdourahmane Ndiaye. C’est fini, c’est de l’histoire terminée. Vous avez tous entendu le président de la fédération dire que Abdourahmane ne reviendra pas maintenant. Le directeur national que je suis, je dirige les sélections et je propose les nominations. Qui va les entériner? Je propose les postes à la fédération et cette dernière m’a dis qu’elle ne veut pas de telle personne. Le président de la fédération est la personne morale qui a dit pas celui-là avant ma nomination.

wiwsport.com