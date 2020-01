Jeune promesse du football sénégalais, Amadou Ciss est une des révélations de la saison en Eredivisie. En 14 matches, le Sénégalais a inscrit 5 buts et offert 4 passes décisives. À 20 ans, l’ancien joueur de Pau a tapé dans l’œil du Feyenoord Rotterdam qui s’est renseigné sur la possibilité de faire venir le joueur dès cet hiver, d’après francefootball.

Mais la L1 pourrait aussi être tenté par ce joueur capable de jouer sur tout le front de l’attaque (9 et demi ou ailier). Son profil plaît à plusieurs écuries et plus particulièrement Dijon. Pour rappel, le finaliste de la CAN U20 est lié à son club jusqu’en juin 2022.