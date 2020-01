La confédération africaine de football a annoncé hier que le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 aura lieu ce mardi au Caire. Dès demain, les Lions d’Aliou Cissé seront fixés sur leur sort. Ils pourraient tomber dans un groupe serré, mais aussi sur un tirage clément.

Du fait de son statut de leader au classement FIFA, le Sénégal est donc logé dans le pot 1 et est certain de ne pas croiser les neuf autres meilleures nations du continent dont la championne d’Afrique l’Algérie. Mais également la Tunisie, le Nigeria, le Maroc, le Ghana, l’Egypte, le Cameroun, le Mali et la DR Congo.

Cependant, si les vices champions d’Afrique vont éviter ces grosses calibres, d’autres grandes nations, logées dans les autres pots, pourraient être sur la route des Lions. Il est toujours mieux d’éviter de gros écueils d’entrée, même si les coéquipiers de Sadio Mané sont censés craindre personne.

Dans les autres chapeaux, il y aura de nombreux opposants de renom. Comme la Cote d’Ivoire, l’Afrique du Sud, la Zambie, le Burkina Faso ou le Madagascar.

Le pire tirage du Sénégal serait de tomber sur les Éléphants de la Cote d’Ivoire (pot 2), le Madagascar (pot 3) , la Tanzanie (pot 4) ou l’Angola et le Togo, placés dans le pot 4 et qui avaient représenté l’Afrique à la Coupe du monde 2006.

Le vainqueur de chacun des dix groupes sera qualifié pour un ultime tour, en forme de barrages aller/retour. Les cinq vainqueurs de ces barrages, prévus entre le 8 et le 16 novembre 2021, disputeront le Mondial 2022 au Qatar.

Le meilleur tirage pour le Sénégal

Sénégal

Congo

Niger

Djibouti

Le pire tirage pour le Sénégal

Sénégal

Cote d’Ivoire ou Afrique du Sud

Madagascar

Angola ou Togo

🚨 Rendez-vous demain pour le tirage au sort des qualifications africaine pour la #CM2022 🌍 Quel groupe aimeriez-vous voir ?

Quel serait le plus dur ? Le plus facile ? On vous explique tout 👉 https://t.co/ZRJCIUyLDb 📸: @caf_online_FR pic.twitter.com/0n4ROcAwq1 — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) January 20, 2020

Journée 1 : 9 au 11 octobre 2020

Journée 2 : 13 au 15 novembre 2020

Journées 3 et 4 : 22 au 30 mars 2021

Journée 5 : 3 au 5 septembre 2021

Journée 6 : 9 au 11 octobre 2021

